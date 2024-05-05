Главное управление разведки подтвердило, что сегодня в оккупированном Бердянске Запорожской области ликвидировали организатора пыточной.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Сообщается, что во время взрыва автомобиля в Бердянске погиб перешедший на сторону РФ местный житель Евгений Ананьевский. Разведка его обвиняет в причастности к пыткам украинских пленных на территории Бердянской исправительной колонии №77.

Напомним, в РФ сообщали, что неизвестный заложил самодельное взрывное устройство под транспортное средство сотрудника исправительной колонии, где оно сработало. От полученных травм потерпевший скончался на месте происшествия.

Ранее мы сообщали, что в оккупированном Бердянске взорвали одну из организаторов российских "выборов".

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