ГУР подтверждает, что в Бердянске ликвидировали организатора пыточной
Главное управление разведки подтвердило, что сегодня в оккупированном Бердянске Запорожской области ликвидировали организатора пыточной.
Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Сообщается, что во время взрыва автомобиля в Бердянске погиб перешедший на сторону РФ местный житель Евгений Ананьевский. Разведка его обвиняет в причастности к пыткам украинских пленных на территории Бердянской исправительной колонии №77.
Напомним, в РФ сообщали, что неизвестный заложил самодельное взрывное устройство под транспортное средство сотрудника исправительной колонии, где оно сработало. От полученных травм потерпевший скончался на месте происшествия.
Ранее мы сообщали, что в оккупированном Бердянске взорвали одну из организаторов российских "выборов".
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