Среди демократов в США распространяются слухи о "широком жесте" действующего американского президента Джо Байдена, который может уступить свою кандидатуру на предстоящих президентских выборах бывшей первой леди Мишель Обаме.

Об этом пишет немецкий журнал Der Spiegel.

Возможность такого поворота на предстоящих выборах в Штатах обсуждается настолько серьезно, что демократическая партия включила соответствующий вопрос в социологические опросы населения. Также букмекерские конторы продолжают рассматривать Мишель Обаму как одного из самых многообещающих потенциальных кандидатов на ноябрьских президентских выборах.

В свою очередь Мишель Обама говорила, что считает политику "грязным делом", с которым ей не хотелось бы связываться. Отчасти с этим Spiegel связывает народную популярность бывшей леди.

Также возросший интерес к Обаме объясняют тем, что "никогда прежде в истории США не сталкивались друг с другом два кандидата, которые были бы настолько непопулярны".

Между тем, по данным недавнего опроса CNN, 49% зарегистрированных избирателей поддерживают кандидата в президенты США от республиканцев Дональда Трампа. Показатель не изменился с момента проведения январского опроса. Поддержка Джо Байдена снизилась с 45% до 43%.

В свою очередь газета Financial Times уже написала, что приход Дональда Трампа к власти в США будет означать конец существования глобального Запада.