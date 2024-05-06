В Ирландии украинские мужчины вышли на протест. Об этом сообщают украинские паблики.

На плакатах написано: "Украина, прекрати мучить мужчин"; "Я не пушечное мясо"; "Украина больше не демократия"; "Права человека для всех".

Вероятно, мужчины протестуют против ограничений по консульским услугам для мужчин за границей.

Отметим, что паспортный сервис сообщил, что выдача уже готовых документ восстановлена. Выдавать документы будут в первую очередь "социально уязвимым категориям граждан" после повторного получения SMS- сообщения.

Ранее МИД опубликовал разъяснение относительно запрета предоставления консульских услуг за границей мужчинам 18-60 лет.

Также мы писали, что советник главы Офиса президента Михаил Подоляк рассчитывает, что страны ЕС примут решение о возвращении украинских мужчин.

Война в Украине идет уже 803-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 6 мая 2024 года в обновляемом онлайне.

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