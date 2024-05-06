К банку в центре Чернигове, где ночью прогремел взрыв, сделали подкоп из подвала многоэтажного жилого дома, к которому он пристроен.

Об этом сообщили местные жители изданию "Суспильне".

"Этот подкоп сделали три недели назад, где-то так. И песок в детском садике под забор положили. Вызвали полицию, они пришли, посмотрели, сказали, всё хорошо и уехали. И вот, пожалуйста, нормально закончилось. Когда они выносили тот песок, неизвестно", – сказала журналистам проживающая неподалёку Нина.

Был ли банк ограблен, пока не сообщается. Идёт расследование только по поводу взрыва.

Ранее в Чернигове взорвалась граната в машине военного.

Инцидент произошёл 13 февраля около 19 часов вечера в легковом автомобиле в одном из микрорайонов. Женщина, находившаяся в салоне, погибла. Мужчина был доставлен в реанимацию в критическом состоянии.

Мы также сообщали, что в Хмельницкой области грабители с металлоискателем вломились в частный дом в поисках сокровищ.

"Кладоискатели" верили, что под домом ещё с прошлого века спрятаны драгоценности, и решили вскрыть частное домохозяйство. Было открыто уголовное производство по статье о незаконном проникновении. Охотникам за кладами грозит ограничение свободы сроком до трёх лет.