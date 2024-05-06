Ночью 6 мая в центре Чернигова прогремел взрыв в банке. Начался пожар.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Черниговской области.

"Сегодня около 4 утра в полицию поступило сообщение о взрыве в помещении банка в центре Чернигова. В результате взрыва произошел пожар, здание повреждено. Пострадавших нет", - говорится в сообщении.

На месте работает полиция. Идет расследование.

Ранее мы писали, что в Чернигове произошел взрыв в авто, в результате которого погибла женщина. Также травмирован мужчина, он был отправлен в реанимации в критическом состоянии.

Война в Украине идет уже 803-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 6 мая 2024 года в обновляемом онлайне.

Ранее мы публиковали итоги предыдущего дня. На минувших выходных Россия активно наносила воздушные удары. По несколько раз в день обстреливался Харьков. Под ударом оказалась Одесская область. Обстрелы юга Украины были нацелены на системы ПВО. Они могут означать подготовку массированного удара по энергетике, пишут украинские мониторинговые паблики.

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