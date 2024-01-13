В субботу, 13 января, РФ совершила ракетный удар по Черниговской области. Предварительно известно, что без пострадавших.

Об этом сообщает глава Черниговской ОВА Вячеслав Чаус.

Глава Черниговской области подтвердил работу ПВО, предварительно без пострадавших.

"Есть повреждения. Пока не разглашаем мест. Все службы работают. Предварительно без пострадавших", - заявил он.

Глава Черниговской ГВА Дмитрий Брижинский сообщил, что есть повреждения в частном секторе, из-за взрывной волны повреждены дома.

"Зафиксированы повреждения в частном секторе Чернигова. Дома повреждены взрывной волной. Рабочая группа ЧМВА работает на месте происшествия для определения объемов ущерба и последующей помощи и компенсации", - говорится в сообщении.

Ранее сообщали, что РФ атаковала Украину массированной ракетной атакой с использованием крылатых ракет и "Кинжалов".

Также Воздушные силы сообщали, что за всю войну Украине не удалось сбить ни одной российской ракеты Х-22.

Война в Украине идет уже 689-й день. Сегодня Россия совершила новый массированный ракетный обстрел Украины. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 13 января 2024 года в обновляемом онлайне.

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