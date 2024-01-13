В Украине примерно с шести часов утра идёт массированная ракетная атака.

Сперва были пуски крылатых ракет, затем в ход пошли "Кинжалы".

Под ударом – Киевская, Винницкая, Ровенская, Житомирская, Черниговская, Полтавская, Черкасская, Кировоградская, Днепропетровская, Херсонская и Хмельницкая области.

Также сообщали о полете "Кинжалов" в сторону Киева.

Сейчас ракеты летят в сторону Ровно и Калиновки под Винницей. Также взлетел новый МиГ 31К (вероятный носитель "Кинжалов").

Ранее ВСУ сообщали, что существует дефицит зенитных управляемых ракет. Игнат отметил, что ВСУ потратили немало ракет на отбитие трех последних массированных российских атак 29 декабря, 2 и 8 января.

Накануне, 2 января, в ответ на утренний массированный обстрел столицы и Харькова, Кулеба призвал Запад ускорить поставку дополнительных систем ПВО и боеприпасов в Украину. Министр, в частности, предложил обеспечить Украину ракетами дальнего радиуса действия более 300 км.

При этом The Telegraph отмечал, что украинской ПВО не хватит боеприпасов для отражения всех зимних атак России.

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