Опубликовано новое вечернее обращение президента Украины.

Основное в вечернем обращении Владимира Зеленского:

Сообщил о заседании Ставки, на котором докладывал главком, прибывший с передовой. Также был заслушан доклад об отечественном производстве оружия и поставках от партнеров. Обсуждали, как ускорить реальную поставку западного оружия.

Рассказал о телефонных разговорах с зарубежными лидерами. Лично пригласил на саммит в Швейцарии канадского премьер-министра и ряд других лидеров западных государств.

Война в Украине идет уже 803-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 6 мая 2024 года в обновляемом онлайне.

Ранее мы публиковали итоги предыдущего дня. На минувших выходных Россия активно наносила воздушные удары. По несколько раз в день обстреливался Харьков. Под ударом оказалась Одесская область. Обстрелы юга Украины были нацелены на системы ПВО. Они могут означать подготовку массированного удара по энергетике, пишут украинские мониторинговые паблики.

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