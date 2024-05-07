Во вторник, 7 мая, на наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Салмана совершенно покушение в Джидде.

Об этом пишут СМИ.

По данным турецкой газеты Yeni Şafak, была подорвана его машина, в результате чего погибли члены королевской охраны, но сам наследный принц остался жив.

"Сам Мухаммед бен Салман жив, он не пострадал. Среди королевской гвардии много погибших", — говорится в сообщении.

Официально покушение пока не подтверждено.

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Война в Украине идет уже 804-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 7 мая 2024 года в обновляемом онлайне.

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