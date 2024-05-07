СБУ опубликовала видео, как заявляется, допроса задержанного полковника УГО, которого подозревают в подготовке покушения на президента Владимира Зеленского, главу СБУ Василия Малюка и главу ГУР Кирилла Буданова.

Также СБУ опубликовала видео разговора, как утверждается, потенциального исполнителя теракта с куратором в ФСБ.

Напомним, что СБУ сообщила подробности задержания полковников Управления госохраны, которых СБУ подозревает в подготовке убийства Зеленского, Малюка и Буданова.

СБУ заявляет, что Буданова хотели убить до Пасхи ракетным ударом по дому, где он находится. Дронами добить тех, кто остался, а затем еще одной ракетой убрать оставшиеся следы. Сообщается, что FPV-дроны, заряды к РПГ и противопехотные мины для этой миссии привез лично полковник УГО с другого региона Украины. Зафиксированы разговоры потенциального исполнителя теракта с "куратором" из ФСБ.

Ранее мы писали о том, что СБУ рассказала, как поляк предлагал спецслужбам России покушение на Зеленского.

А также о том, что СБУ предотвратила покушение на начальника Херсонской ОВА Прокудина.