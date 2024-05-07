Миллиарды рупий, что застряли у России в Индии после продажи нефти, Москва инвестировала в индийские акции, государственные ценные бумаги и инфраструктурные проекты.

Об этом сообщает издание The Hindustan Times со ссылкой свои на источники.

Это также решило проблему платежей по оборонным сделкам, которые находились на стадии разработки. В частности, до 2025 года ожидается поставка Россией двух систем ПВО С-400.

Поставки энергоносителей за рупии и со скидкой шли в Индию с 2022 года, когда РФ отключили от Swift.

Торговля активно продолжается и сейчас. В апреле доля РФ среди поставщиков нефти в Индию выросла почти до 40% по сравнению с 30% в марте, достигнув девятимесячного максимума.

По данным издания, РФ и Индия по-прежнему ведут большую часть торговли в своих национальных валютах, иногда также используя дирхамы (ОАЭ).

Торговать в китайских юанях Индия не хочет.

Напомним, в апреле в России опровергали сообщения СМИ о снижении поставок нефти в Индию.

По данным CNN, Россия имеет беспрецедентную сумму денег в государственной казне, чему способствуют продажи сырой нефти в Индию в прошлом году на рекордные 37 миллиардов долларов.