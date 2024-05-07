Совет обороны Киевской области 28 апреля запретил проведение поминальных мероприятий на кладбищах и прилегающих к ним территориях в пределах Чернобыльской зоны отчуждения и зоны безусловного (обязательного) отселения.

Об этом сообщается в Фейсбуке Чернобыльского радиационно-экологического биосферного заповедника.

Решение принято с целью соблюдения безопасности граждан и на время действия правового режима военного положения.

Ранее в Херсонской области на время пасхальных праздников и поминальных дней ввели дополнительные ограничения, запретив посещение кладбищ, кроме похоронных процессий.

Война в Украине идет уже 804-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 7 мая 2024 года в обновляемом онлайне.

Ранее мы публиковали итоги предыдущего дня. Целью текущего наступления РФ на Донбассе является выход к Курахово и Покровску, заявил главком ВСУ Александр Сырский. В целом ситуацию он назвал сложной.

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