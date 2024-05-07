В Сумской области полиция разоблачила сутенершу, которая втянула в занятие проституцией свою знакомую. Для того, чтобы провести расследование, полиция привлекла мужчину, которому женщины дважды оказывали секс-услуги.

Об этом говорится в приговоре Ахтырского горрайсуда от 26 апреля.

По данным суда, подозреваемая в начале 2024 года предложила своей знакомой оказывать сексуальные услуги за деньги. За половину суммы сутенерша пообещала подысивакать женщине клиентов.

5 марта 2024 года сутенерша нашла клиента, который был готов заплатить за секс. Однако, как указано в материалах суда, "мужчина действовал под контролем полиции". Он передал женщинам 600 гривен, после чего знакомая сутенерши предоставила ему секс-услуги.

7 марта мужчина, который "действовал под контролем правоохранительных органов" снова воспользовался услугами женщин. За это он заплатил им по 400 гривен, и они одновременно занялись с ним интимом.

На суде подозреваемая сутенерша вину признала и раскаялась. Суд приговорил ее к 1 году испытательного срока.

Ранее мы сообщали, что заместителя главы миграционной полиции Киева арестовали по делу о крышевании проституции.

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