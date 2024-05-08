Украина заявила, что Кремль расширяет использование TikTok, чтобы поставить под сомнение легитимность президентства Владимира Зеленского и подорвать моральный дух нации.

Об этом пишет Bloomberg.

"Россия доминирует над нами в TikTok из-за масштаба" своей деятельности, заявил в интервью в Киеве Андрей Коваленко, возглавляющий департамент Совета национальной безопасности и обороны.

"Россияне начали систематически работать над TikTok и успешно используют эту платформу", – добавил он.

При этом по словам представителя TikTok, соцсеть усилила меры безопасности в Украине с начала войны и удаляет вредную дезинформацию. Как сказал представитель, во всем мире 97% дезинформационного контента удаляется до того, как он будет отмечен на платформе.

"Критика со стороны Украины вызвана тем, что ByteDance находится под растущим давлением со стороны США и Европейского Союза из-за опасений по поводу безопасности данных и дезинформации", – констатирует Bloomberg.

Ранее в США Сенат поддержал законопроект о запрете TikTok.

В ответ компания ByteDance подала в суд из-за этого законопроекта.