По итогам апреля 2024 года общий размер золотовалютных резервов Нацбанка сократился на 3,1%, и достиг $42,4 млрд. А размер чистых ЗВР просел вообще на 4,1% — с $31,8 млрд до $30,5 млрд.

Об этом говорится в официальном отчете НБУ.

Чистые валютные резервы — это общие валютные резервы минус обязательства (текущая задолженность по кредитам с процентами) Украины перед МВФ.

Сейчас эти обязательства составляют $11,9 млрд, и эта сумма в ЗВР неприкосновенна - власти не могут ее свободно тратить на другие нужды страны, только на выплаты Международному валютному фонду, который даже на время войны не проводит Украине никаких реструктуризаций и не дает отсрочек по выплатам ранее предоставленных кредитов.

Апрельское сокращение общих валютных резервов Нацбанка вернуло регулятора к тенденции начала 2024 года. В январе они уменьшились на 4,9% (до $38,5 млрд), в феврале — на 3,8% (до $37,1 млрд), и только в марте произошло резкое увеличение ЗВР на 18%, и в первую очередь за счет крупного кредитного транша от Евросоюза (почти на $5 млрд), Всемирного банка ($1,6 млрд), Канады ($1,5 млрд) и МВФ ($880,7 млн) — совокупно тогда поступило $9,3 млрд.

Однако в апреле поток международной помощи в Украину сократился до $1,6 млрд: мы получили от Евросоюза только $1,6 млрд (в рамках программы Ukraine Facility) и еще немного — $46,6 млн — власти смогли привлечь на внутреннем долговом рынке благодаря размещению валютных ОВГЗ (облигаций внутреннего госзайма). Однако НБУ был вынужден потратить $2,3 млрд на поддерживание стабильности гривны на межбанке и $884,5 млн было выплачено по госдолгу — в том числе тому же ЕС, Всемирному банку и МВФ.

Потому в итоге было зафиксировано сокращение общего валютного резерва Нацбанка.

Как и прежде, большая часть резервов НБУ вложена в ценные бумаги — 69,9% всего объема ($29,6 млрд), а в золото только 4,8% ($2,02 млрд). А в валютной структуре доминировал американский доллар (82,9%), за которым шел евро — 9,6%, золото (4,8%), китайский юань (1,2%), британский фунт (0,7%) и японская иена (0,7%).

Недавно, Кабмин потребовал у Приватбанка выплатить правительству за 2023 год дивидендов на общую сумму 30,2 млрд грн.

Также мы сообщали и разбирали, что Нацбанк опустил свою учетную ставку на 1% и как это повлияет на курс гривны.