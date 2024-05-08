Генконсул Украины раскритиковала немцев из-за того, что они "приписывают России репутацию мученика"
Генконсул Украины Ирина Тыбинка раскритиковала немцев из-за того, что они "приписывают России репутацию мученика" во Второй мировой войне.
Об этом сообщают немецкие СМИ.
По мнению Ирины Тыбинки, подавляющее большинство современных немцев "не осознают и преуменьшают страдания Украины в той войне, приписывая репутацию страны-мученика и победителя только России", а украинцев упоминая только из-за сотрудничества с нацистами.
Она призвала уделять больше внимания страданиям украинцев.
"В учебниках истории в немецких школах до сих пор не хватает памяти об украинских жертвах Второй мировой войны", – заявила Тыбинка.
Она напомнила о более чем 8 млн убитых украинцев, о 2,5 млн подневольных работников, о тысячах украинцев, признанных "праведниками народов мира" за помощь евреям, о четырех годах тяжёлых боёв в Украине, о полностью разрушенных городах и сожжённых деревнях.
Консул не уточнила, кто из немцев преуменьшает страдания украинского народа. Напомним, что Германия в ходе Второй мировой войны официально воевала против СССР, куда в то время входили Украина и Россия.
Официальная речь консула была опубликованаизданием Zeit.
Как ранее стало известно, в Киеве демонтируют все советские памятники на территории музея истории Второй мировой войны.
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