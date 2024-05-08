Генконсул Украины Ирина Тыбинка раскритиковала немцев из-за того, что они "приписывают России репутацию мученика" во Второй мировой войне.

Об этом сообщают немецкие СМИ.

По мнению Ирины Тыбинки, подавляющее большинство современных немцев "не осознают и преуменьшают страдания Украины в той войне, приписывая репутацию страны-мученика и победителя только России", а украинцев упоминая только из-за сотрудничества с нацистами.

Она призвала уделять больше внимания страданиям украинцев.

"В учебниках истории в немецких школах до сих пор не хватает памяти об украинских жертвах Второй мировой войны", – заявила Тыбинка.

Она напомнила о более чем 8 млн убитых украинцев, о 2,5 млн подневольных работников, о тысячах украинцев, признанных "праведниками народов мира" за помощь евреям, о четырех годах тяжёлых боёв в Украине, о полностью разрушенных городах и сожжённых деревнях.

Консул не уточнила, кто из немцев преуменьшает страдания украинского народа. Напомним, что Германия в ходе Второй мировой войны официально воевала против СССР, куда в то время входили Украина и Россия.

Официальная речь консула была опубликованаизданием Zeit.

Как ранее стало известно, в Киеве демонтируют все советские памятники на территории музея истории Второй мировой войны.

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