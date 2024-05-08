Граждане Украины, проживающие в РФ и не получившие российское гражданство, должны до конца года пройти несколько процедур. В противном случае с 1 января 2025 года они потеряют право на проживание в России.

Об этом заявляет МВД РФ, разъясняя указ Владимира Путина от 22 апреля, которым внесены изменения в правила проживания иностранцев в России.

Как отметили в министерстве, украинцам нужно будет до конца года либо получить российское гражданство, либо пройти дактилоскопическую регистрацию, фотографирование и медицинское освидетельствование, чтобы сохранить право на бессрочное пребывание в стране и работу. После этого территориальные органы МВД РФ должны выдать им "зеленую карту".

Это требование не касается украинцев, постоянно проживающих на территориях, об аннексии которых объявила РФ, то есть в Херсонской, Запорожской, Луганской и Донецкой областях.

Сообщается, что до 31 декабря 2024 года в отношении украинцев без "зеленой карты" "не будут применяться меры по удалению за пределы Российской Федерации (сокращение срока временного пребывания, депортация)".

На днях мы сообщали, что на российской границе стали подвергать фильтрации граждан России, которые ранее имели украинские паспорта.

Ранее Россия ввела фильтрацию в Шереметьево для тех, кто прилетает в Россию по украинскому паспорту, то есть не граждан РФ.