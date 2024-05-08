Проспект Правды в в Подольском районе Киева переименовали в честь Европейского Союза.

Как сообщает Киевский горсовет, такое решение приняли сегодня его депутаты.

Как сказал заместитель городского главы – секретарь Киевсовета Владимир Бондаренко, привычные топонимические названия времен Советского Союза "всегда имеют враждебное идеологическое значение, десятилетиями влияющее на наше сознание".

"Проспект Правды был назван в честь центрального органа Коммунистической партии Советского Союза – газеты "Правда". Во время войны Киевский городской совет принял решение деколонизировать проспект. На основе электронного рейтингового голосования было выбрано новое название – проспект Европейского Союза. Название предложено в честь экономического и политического союза, объединяющего 27 государств-членов, расположенных в Европе. Европейский Союз – давний и надежный геополитический, экономический, а недавно и военный партнер Украины. Обретение полноправного членства Украины в Европейском Союзе – стратегический курс государства, закрепленный в Конституции Украины. Поэтому ЕС в столичной топонимике является логичным шагом на пути к укреплению взаимоотношений", – заявил Бондаренко.

На днях в столице заменили вывеску на переименованной станции метро "Зверинецкая", которая ранее называлась "Дружбы народов".

В 2022 году Киев стал лидером по количеству переименований.