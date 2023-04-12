Сайт Киеврады бомбят петициями с просьбами не менять название проспекта Правды
На сайте Киеврады 10 апреля появились сразу четыре петиции, связанных с переименованием проспекта Правды в столице. Их авторы которых предлагают оставить название проспекта, за переименование которого сейчас идет голосование в "Киеве цифровом".
В частности, в одной петиции указывают на то, что изначально проспект назывался в честь газеты "Правда" и писался с кавычками, но с тех пор как кавычки в названии проспекта исчезли, связи с советской газетой тоже не стало, а значит и переименование - излишнее.
В другой напоминают, что кавычки исчезли в рамках декоммунизации в 2017 году, а значит переименовывать декоммунизированный топоним - бессмысленно.
В третьей петиции предлагают потратить средства, необходимые для переименования на благоустройство проспекта.
В четвертой предлагают переименовать проспект, но назвать его в честь "пушистых котиков".
Наибольшее число, которое смогла набрать одна из петиций - 1260 из 6000 голосов. То есть голосов недостаточно для того, чтобы петиция была рассмотрена.
В опросе на "Киеве Цифровом" 46% проголосовали за переименование проспекта в Европейский, 25% - Варшавский, 14% - в честь Тараса Бульбы-Боровца. Другие варианты набрали менее 4%. Варианта оставить прежнее название в опросе не было предусмотрено.
Напомним, что Киев стал лидером по количеству переименований за 2022 год.
Также мы писали, что киевляне поддержали переименование двух станций метро.