На сайте Киеврады 10 апреля появились сразу четыре петиции, связанных с переименованием проспекта Правды в столице. Их авторы которых предлагают оставить название проспекта, за переименование которого сейчас идет голосование в "Киеве цифровом".

В частности, в одной петиции указывают на то, что изначально проспект назывался в честь газеты "Правда" и писался с кавычками, но с тех пор как кавычки в названии проспекта исчезли, связи с советской газетой тоже не стало, а значит и переименование - излишнее.

В другой напоминают, что кавычки исчезли в рамках декоммунизации в 2017 году, а значит переименовывать декоммунизированный топоним - бессмысленно.

В третьей петиции предлагают потратить средства, необходимые для переименования на благоустройство проспекта.

В четвертой предлагают переименовать проспект, но назвать его в честь "пушистых котиков".

Наибольшее число, которое смогла набрать одна из петиций - 1260 из 6000 голосов. То есть голосов недостаточно для того, чтобы петиция была рассмотрена.

В опросе на "Киеве Цифровом" 46% проголосовали за переименование проспекта в Европейский, 25% - Варшавский, 14% - в честь Тараса Бульбы-Боровца. Другие варианты набрали менее 4%. Варианта оставить прежнее название в опросе не было предусмотрено.

Напомним, что Киев стал лидером по количеству переименований за 2022 год.

Также мы писали, что киевляне поддержали переименование двух станций метро.