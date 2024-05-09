Сегодня Украина впервые за все годы независимости не будет официально отмечать День Победы.

В июне прошлого года президент Владимир Зеленский подписал закон, по которому праздник полностью переносится на 8 мая, которое получило название "День памяти и победы над нацизмом". А 9 мая стало "днем Европы" и потеряло статус выходного дня. Закон об этом накануне внес сам президент. Он анонсировал свою инициативу во время обращения к украинцам 8 мая 2023 года.

Объяснил такой шаг Зеленский тем, что "именно 8 мая вступил в силу Акт о безоговорочной капитуляции вермахта" и в эту дату празднуют "большинство народов мира".

Напомним, что страны бывшего СССР, а также некоторые другие (например, Израиль) отмечают День Победы 9 мая из-за разницы во времени. По причине разных часовых поясов с Европой, договор о капитуляции Германии вступил в силу в Киеве и Москве 9 мая 1945 года (отметим, что сейчас время в Украине и России тоже совпадает, опережая на час европейское).

Впрочем, Зеленский в прошлом году лишь закрепил тенденцию, которая началась с 2015 года: власть перенесла акцент официальных торжеств на 8 мая, хотя наиболее широко праздновалось именно 9-е, устраивались шествия и возложение цветов к мемориалам погибших. Причем эта традиция сохранялась и в прошлом году, когда уже было объявлено, что праздник отменят.

Но и в этом году жители Украины уже начинают активно искать информацию о Дне Победы в Google. Этот запрос - "День победы" - с утра стал самым популярным из Украины, по данным сервиса Google Trends.

А киевляне с утра 9 мая несут цветы к Вечному огню в Парке Славы.

Также там находится венок от президента Украины Владимира Зеленского. Но когда его возложили - сегодня или вчера (когда в Украине был официальный праздник), неизвестно.

Напомним, Зеленский записал обращение вчера - 8 мая.