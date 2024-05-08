Президент Украины Владимир Зеленский 8 мая выпустил обращение по случаю Дня памяти и победы над нацизмом во Второй мировой войне.

Президент записал свое обращение из села Ягодное в Черниговской области, из подвала, где российские войска в 2022 году держали пленных.

Основным посылом речи Зеленского стал призыв к миру объединяться в "антипутинскую коалицию" (по аналогии с антигитлеровской).

Обращение было посвящено главным образом нынешней войне с Россией.

"Мир проспал возрождение нацизма – в 5 утра 24 февраля 2022 года. И сегодня все, кто помнит Вторую мировую и дожил до наших дней, чувствуют дежавю.

Битва за Киев, бомбардировки Харькова, Одессы, Днепра, массовые могилы, депортация детей, фильтрационные лагеря, колонии для пленных. Страницы из учебников о Второй мировой России вернули в заголовки мировых СМИ, доказывая с каждым новым преступлением: нацизм возродился. Только с новой маркировкой: "Сделано в России", - заявил Владимир Зеленский.

Напомним, что сегодня ночью РФ нанесла ракетный удар по энергетике Украины.

Стало известно, что Воздушные силы сбили 39 ракет и 20 "Шахедов" во время атаки 8 мая.