Палата представителей не поддержала отставку своего спикера Майка Джонсона.

Об этом сообщает Reuters.

Против инициативы конгрессвумен Марджори Тейлор Грин проголосовали и республиканцы, и демократы - 359 против 43.

Инициативу Грин внесла из-за решения Джонсона поставить на голосование законопроект о помощи Украине.

"Я ценю демонстрацию доверия со стороны моих коллег, чтобы победить эту ошибочную попытку. Надеюсь, это конец убийству личностей, которое характерно для нынешнего Конгресса", - заявил Джонсон после голосования.

Напомним, против отставки спикера накануне выступил Дональд Трамп, большими поклонниками которого являются и Грин, и Джонсон.

Ранее Трамп похвалил Джонсона за голосование помощи Украине без охраны границы США. Также Трамп похвалил Джонсона за то, что тот оформил часть помощи Украине в виде льготных кредитов, и повторил свои призывы к Европе "заплатить".

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