США не готовы объявлять о каких-либо решениях по конфискации активов РФ, несмотря на принятый закон, который дает американскому президенту Джо Байдену такие полномочия.

Такое заявление сделал официальный представитель Государственного департамента США Мэттью Миллер на брифинге.

"У меня нет никаких объявлений, которые можно было бы сделать", - сказал Миллер журналистам, отвечая на вопрос о возможности использования замороженных российских активов в соответствии с принятым ранее соответствующим законом.



Миллер добавил, что США продолжают работать с европейскими партнерами, чтобы обеспечить дальнейшую заморозку активов РФ для "использования с выгодой для Украины".

Ранее мы писали, что негативно к этой идее относятся и в Евросоюзе. Так, в Бельгии заявили, что реализация идеи США возглавить группу союзников по передаче Украине денег за счёт прибыли от замороженных активов РФ может негативно повлиять на финансовые рынки.

Между тем российские миллиардеры возвращают капиталы в РФ. Они боятся конфискации своих активов на Западе.