В Киеве задержали пятерых блогеров, которые снимали вручение повесток по Киеву и области.

Об этом сообщает Служба безопасности Украины на своей странице в Фейсбуке.

Судя по сообщению, эти блогеры между собой не связаны.

Первый ездил на авто по Киеву, делал стримы рядом с военкомами и "распространял фейки о военных в своих комментариях".

Второй оказался водителем столичного такси, который администрировал сеть анонимных телеграм-каналов, "законспирированных под рекламные сервисы и продажу продуктов". Через них он "разгонял кремлевские нарративы о мобилизации в Украине и распространял информацию о местонахождении должностных лиц военкоматов".

Третий житель Киева в соцсетях "призывал к срыву мобилизации через силовое сопротивление представителям ТЦК".

Еще двое жителей Киевской области "сливали" в паблики места дислокации украинских военных.

Ранее о подозрении сообщили киевской блогерше-косметологу, которая называла войну "гибридной" и жаловалась на трудную жизнь.

Также мы сообщали, что после уведомления о подозрении от СБУ, столичному блогеру Корнейчуку запретили пользоваться соцсетями и предписали домашний арест.