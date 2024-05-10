В Волынской области женщина после ссоры с мужем сожгла его.

Об этом "Страна" узнала из источников в правоохранительных органах.

"Происшествие случилось 8 мая. Женщина находилась со своим мужем во дворе у своего дома, мужчина был инвалидом и сидел в инвалидной коляске. Во время ссоры женщина схватила бензин, облила им мужчину и подожгла. От полученных ожогов мужчина умер", - рассказал детали происшествия источник.

Он добавил, что женщину задержали. Ей грозит до 12 лет лишения свободы.

Ранее мы сообщали о жутком случае в самом центре Днепра, где 26-летний мужчина после совместного употребления настойки боярышника с бездомным облил его спиртосодержащей жидкостью и поджег. Несмотря на то, что вспыхнувшую как факел одежду быстро потушили, потерпевший получил сильные ожоги, которые оказались несовместимыми с жизнью.

Также "Страна" описывала жестокое двойное убийство в Торецке Донецкой области. Два парня 16 и 18 лет поссорились с бездомным и до смерти забили его кулаками и кирпичом. Когда злоумышленники, пытаясь спрятать тело, переносили его в заброшенный дом, их заметил случайный прохожий. С ним юноши расправились таким же образом, как с бомжом. Они перенесли оба тела жертв в заброшенный дом и подожгли их.