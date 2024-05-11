Предвыборный штаб Дональда Трампа рассматривает Никки Хейли как кандидата на пост вице-президента США, несмотря на то, что Хейли ранее активно критиковала Трампа.

Об этом сообщает издание Axios со ссылкой на свои источники.

"Отношения между соперниками Республиканской партии остаются прохладными, но Трамп мог бы предпочесть Хейли, если бы был убежден, что она поможет ему выиграть президентские выборы, избежать потенциального тюремного заключения и покроет десятки миллионов юридических счетов, если он проиграет", – пишет издание.

Республиканцы, близкие к обеим лидерам, считают, что примирение Хейли и Трампа отвечает их взаимным интересам, несмотря на ожесточенную борьбу в ходе праймериз Республиканской партии и их расходящиеся взгляды по некоторым важным моментам.

Разные взгляды у них, в частности, на такие вопросы, как война и изменение программ, социальное обеспечение и медицинская помощь. Хейли настаивала на том, чтобы направить больше ресурсов в Украину и позволить ей стать частью НАТО, Трамп выступает против этого.

Хейли имеет "глубокие связи с донорами", которые настороженно относятся к бывшему президенту, говорится в материале. В то же время, если она продолжит отказываться от своей поддержки и Трамп проиграет в ноябре, значительная часть консервативной базы Республиканской партии может обвинить её.

Представители Трампа и Хейли отказались от комментариев.

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