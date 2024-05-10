Житель Закарпатья утверждает, что уже видел первые американские истребители F-16 над территорией Украины: они якобы перелетели через границу со стороны Словакии и Румынии.

Сообщение о самолетах появилось в Фейсбуке.

"Сегодня первые F-16 пролетели у меня над головой на восток", – написал в соцсети житель Закарпатья Богдан Штайнер.

Однако некоторые пользователи в комментариях усомнились в этой информации и написали, что F-16 не видели, а наблюдали лишь учебные полеты украинских Су-27.

"Я видел лишь учебные полеты Су-27", - отреагировал на пост один из пользователей.

Официально информацию о прибытии в Украину F-16 власти не комментировали.

Между тем агентство Reuters со ссылкой на высокопоставленный украинский военный источник сообщило, что Украина рассчитывает получить первые F-16 в июне-июле. В ВСУ рассказали, что некоторые украинские пилоты уже завершают подготовку.

На днях в Нидерландах заявили, что они планируют начать отправку истребителей F-16 Украине этой осенью, следом за Данией.

Между тем в Москве отметили, что воспримут появление в Украине F-16 как носителей ядерного оружия и провокацию.