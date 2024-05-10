Украинских мужчин призывного возраста силой из Польши возвращать не будут, однако "Варшава еще не решила, что с ними делать".

Об этом рассказал посол Польши в Украине Ярослав Гузы в интервью изданию "Укринформ".

Он пояснил, что Варшава находится не в таком положении, как другие страны, ведь на ее территории проживают миллионы украинцев.

По мнению посла, "между странами Евросоюза будет продолжаться дискуссия по вопросу пребывания украинцев после того, как в МИД Украины приняли решение прекратить предоставление консульских услуг мужчинам призывного возраста за границей".

В то же время, как отметил польский дипломат, в правительстве его страны существуют "разные мнения по этому поводу". В настоящее время у Варшавы нет конкретного ответа на то, что делать.

"Мы очень хорошо понимаем ситуацию, в которой оказалось украинское правительство. Вообще у нас схожий исторический опыт: если идет война, надо защищаться. Но на практике не все люди готовы это делать. Помню, как в начале полномасштабной войны многие украинские мужчины возвращались в Украину. Но я понимаю, что все добровольцы это уже сделали. Возможно, помогут какие-нибудь стимулы", – отметил Гузы.

Напомним, Польша продлила временную защиту для всех украинских беженцев до сентября 2025 года.

В то же время в МИД Польши говорили, что Украине нужно проявить инициативу по возвращению мужчин призывного возраста из-за границы домой.