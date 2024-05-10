Плевался и угрожал полиции. Уголовного авторитета из Броваров отправили в СИЗО с альтернативой залога
Уголовному авторитету Журавлю из Броваров Киевской области, который плевал в полицейского и угрожал ему оружием, назначили 242 тысячи гривен залога.
Об этом сообщают местные телеграм-каналы, публикуя видео из зала суда.
Суд постановил содержать Журавля под стражей до 8 июля.
Напомним, 9 мая в сети появилось видео конфликта уголовного авторитета Журавля из Броваров Киевской области с полицией. В ролике можно было заметить, пьяный мужчина плюет в полицейских и достает оружие.
Уголовному авторитету были объявлены подозрения за хулиганство, угрозу убийства полицейского и нанесение телесных повреждений полицейскому. Ему грозит до пяти лет лишения свободы.
Ранее мы рассказывали, что в Харькове приговорили к двум годам лишения свободы 41-летнего блогера из Днепра, который плюнул в лицо патрульному полицейскому.
Также мы писали, что во Львовской области пьяная женщина с мачете отбивалась от патрульных и натравила на них собаку.
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