Уголовному авторитету Журавлю из Броваров Киевской области, который плевал в полицейского и угрожал ему оружием, назначили 242 тысячи гривен залога.

Об этом сообщают местные телеграм-каналы, публикуя видео из зала суда.

Суд постановил содержать Журавля под стражей до 8 июля.

Напомним, 9 мая в сети появилось видео конфликта уголовного авторитета Журавля из Броваров Киевской области с полицией. В ролике можно было заметить, пьяный мужчина плюет в полицейских и достает оружие.

Уголовному авторитету были объявлены подозрения за хулиганство, угрозу убийства полицейского и нанесение телесных повреждений полицейскому. Ему грозит до пяти лет лишения свободы.

Ранее мы рассказывали, что в Харькове приговорили к двум годам лишения свободы 41-летнего блогера из Днепра, который плюнул в лицо патрульному полицейскому.

Также мы писали, что во Львовской области пьяная женщина с мачете отбивалась от патрульных и натравила на них собаку.

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