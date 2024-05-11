Евроcоюз хочет подписать с Украиной общий договор о гарантиях безопасности. При этом он не будет носить юридически обязывающего характера или содержать пункта об отправке войск в Украину.

Об этом пишет Welt am Sonntag.

Договор планируется подписать не позднее начала июля. Соглашения "касаются политической, военной и экономической помощи и предназначены для применения до тех пор, пока Украина не присоединится к ЕС и НАТО".

Текст уже согласован со стороны ЕС и теперь обсуждается с Киевом.

В документе, с которым ознакомилась газета, говорится: "Европейский Союз и его государства-члены играют ключевую роль в непосредственной и долгосрочной безопасности и устойчивости Украины посредством военной, гражданской, гуманитарной, финансовой, торговой и экономической помощи, размещение перемещенных лиц, поддержка реформ, реконструкции, но также посредством ограничительных мер и дипломатической поддержки".

Также, "ЕС заверяет Украину в немедленных консультациях в случае дальнейших атак". Однако договор "исключает прямое участие солдат ЕС вместе с украинскими солдатами в боевых действиях против России".

Брюссель обещает Украине продолжение поставок летального и нелетального оружия и продолжение обучения солдат.

В то же время, "обязательства имеют не более юридически обязательный характер, чем двусторонние соглашения о гарантиях безопасности", которые с Украиной уже подписали Германия, Дания, Франция, Италия, Финляндия, Нидерланды и Латвия.

Напомним, верховный представитель Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что среди стран ЕС нет единства в отношении России - "некоторые считают Россию хорошим другом".

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