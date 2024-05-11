Кандидат в президенты США Дональд Трамп опроверг, что рассматривает республиканку Никки Хейли на должность вице-президента Соединенных Штатов в случае своего избрания.

Об этом американский политик написал в соцсети Truth Social.

"Никки Хейли не рассматривается на должность вице-президента", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее издание Axios со ссылкой на свои источники писало, что предвыборный штаб Дональда Трампа рассматривает Никки Хейли как кандидата на пост вице-президента США, несмотря на то, что Хейли ранее активно критиковала Трампа.

В конце апреля портал Axios сообщал, что в случае прихода к власти в Соединенных Штатах Дональда Трампа вице-президентом США может стать губернатор Северной Дакоты, республиканец Дуглас Бергам.

Между тем, по данным апрельского опроса CNN, 49% зарегистрированных избирателей поддерживают Трампа. Показатель не изменился с момента проведения январского опроса. Поддержка Джо Байдена снизилась с 45% до 43%.

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