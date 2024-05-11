Группа экспертов, связанных с кандидатом в президенты США Дональдом Трампом, выпустила книгу, где излагаются возможные основы политики республиканца, если он победит на выборах. Там упоминается и Украина.

Об этом пишет агентство Associated Press, которое ознакомилось с публикацией работы до её официальной презентации. Издатель книги - институт политики "Америка прежде всего" (America First Policy Institute).

В книге говорится, что США должны поставить будущую военную помощь в зависимость от участия Украины в мирных переговорах с Россией (ранее такую идею Трампу приписывали американские СМИ, но сам он этого не подтверждал).

Эксперты предсказывают, что армия Киева, скорее всего, со временем потеряет критические для контрнаступления позиции, и советуют США "не посылать оружие в тупиковую ситуацию, в которой Украине в конечном итоге будет трудно победить". Но как только будет инициировано заключение мирного соглашения, в нём может появиться пункт о том, что США продолжат вооружать Украину – в качестве сдерживающего фактора для России.

Также авторы одобряют концепцию, в которой Украину "не будут просить отказаться от цели возвращения всей своей территории", но Киев согласится добиваться этого дипломатическим путём. Впрочем, эксперты отмечают, что "дипломатического прорыва" на этом направлении вряд ли удастся достичь, пока у власти в РФ находится Владимир Путин.

В работе также сказано, что украинцам "будет трудно принять мир, заключённый путём переговоров, который не вернет всю их территорию или, по крайней мере, на данный момент, не возложит на Россию ответственность за бойню, которую она учинила в Украине".

Далее приводится мнение самого Трампа: "Я хочу, чтобы все перестали умирать". Авторы книги называют эту концепцию "хорошим первым шагом".

При этом AP указывает, что сам Дональд Трамп официально не подтверждал своего согласия с тезисами президентской программы.

Ранее стало известно, что Трамп опережает Байдена по результатам опроса.

Напомним, во времена своего прошлого президентства Трамп называл Украину "частью России" и критиковал за коррупцию.