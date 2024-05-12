В распоряжение "Страны" попало видео первых минут после взрыва гранаты в Броварах.

Напомним, вчера в центре Броваров полицейский приехал на вызов по поводу хулиганских действий. При попытке задержать предполагаемого нарушителя, тот бросил в правоохранителя гранату.

Оба пострадавших живы, их увезли в больницу.

В МВД подтвердили, что гранату в Броварах бросил убегавший от полицейского мужчина.

Ранее мы писали, что в Бериславе Львовской области 25-летний мужчина подорвал гранату и погиб. Мужчина взорвал себя гранатой после того, как ему не хватило денег на алкоголь. Из прохожих никто не пострадал.

Также мы сообщали, что в марте в Киеве мужчина угрожал взорвать гранату в квартире во время ссоры с женой. Его задержали и нашли в квартире три гранаты. Мужчине грозит до семи лет лишения свободы.

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