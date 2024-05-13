В Черкасской области неизвестные подожгли релейный шкаф на железной дороге.

Об этом "Страна" узнала из источников в правоохранительных органах.

"Подпал произошел ночью неподалеку от поселка Лещиновка, где находиться ЖД перегон "Лещиновка" и "Яроватка". Пожар заметили сотрудники железной дороги они его и ликвидировали. Движение железнодорожного транспорта не прекращалось",- говорит источник.

Он также добавил, что по данному факту Черкасским управление СБУ открыто уголовное дело по статье диверсия. Правонарушителям грозит от пятнадцати лет лишения свободы до пожизненного заключения.

Напомним, что недавно подобный поджог произошел в Одессе. Неизвестные подожгли резервные аккумуляторы для резервного питания железнодорожных светофоров.

Также мы сообщали, что в апреле неизвестные подожгли подстанции в Одесской области. Несколько населенных пунктов остались без света.

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