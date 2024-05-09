В Одессе подожгли резервные аккумуляторы для резервного питания железнодорожных светофоров.

Об этом сообщает "Думская" со ссылкой на источники.

Для этого неизвестные отжали дверцу батарейного шкафа в районе улицы Жолио-Кюри и подожгли семь источников питания. О произошедшем полицию проинформировал дежурный станции "Одесса-Восточная".

Движение поездов на участке не прекращалось.

Ранее сообщали, что в апреле неизвестные подожгли подстанции в Одесской области. Несколько населенных пунктов остались без света.

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