В Одессе подожгли аккумуляторы для резервного питания железнодорожных светофоров
В Одессе подожгли резервные аккумуляторы для резервного питания железнодорожных светофоров.
Об этом сообщает "Думская" со ссылкой на источники.
Для этого неизвестные отжали дверцу батарейного шкафа в районе улицы Жолио-Кюри и подожгли семь источников питания. О произошедшем полицию проинформировал дежурный станции "Одесса-Восточная".
Движение поездов на участке не прекращалось.
Ранее сообщали, что в апреле неизвестные подожгли подстанции в Одесской области. Несколько населенных пунктов остались без света.
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