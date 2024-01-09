В Киевской области четверо подростков поджигали релейные шкафы по заказу от неизвестного (по их словам) лица за деньги в Телеграме.

Об этом сообщает в Фейсбуке полиция Киевской области.

"Четверо ребят облили легковоспламеняющейся жидкостью и подожгли комплекс автоматических устройств, отвечающих за работу светофора на железнодорожных путях", - говорится в публикации правоохранителей.

Сообщается, что за денежное вознаграждение подростки совершили четыре аналогичных поджога.

В СИЗО уже отправлены двое жителей Борисполя 16 и 14 лет. Установлена причастность к противоправным действиям их 19-летнего товарища.

Парням грозит до 10 лет за решеткой. Правоохранители устанавливают заказчиков этого преступления.

Отметим, что ранее россияне неоднократно утверждали, что украинские спецслужбы через Телеграм размещают заказы на различные диверсионные акты на территории РФ. То есть не исключено, что теперь эту тактику, но уже на территории Украины, начали использовать и спецслужбы России.

Также мы писали, что в Одессе полиция задержала подростков, которые записали видео с флагом Национал-большевистской партии России.