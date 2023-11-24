В Московской области подростки сожгли электричку. Они заявили, что устроили поджог якобы по заданию СБУ за 100 тысяч рублей в криптовалюте.

Об этом сообщают российские телеграм-каналы.

Как пишут паблики, троих парней в возрасте 16-18 лет задержали за поджог состава в домодедовском депо. В ходе допроса оперативники выяснили, что троицу завербовали украинские спецслужбы ещё полгода назад. Также подростки сознались, что совершили более десятка подобных поджогов и попыток диверсий.

Отмечается, что лидером группы был 18-летний Ярослав, который получал от кураторов задания по обезличенному телефону. Все трое уже признали свою вину и раскаялись, сказано в публикациях. Сейчас их собираются отправить под арест.

Ранее мы писали, что в Перми 82-летний художественный руководитель музыкального ансамбля Дома культуры пытался поджечь военкомат по указанию мошенников. Взамен ему обещали аннулировать якобы оформленные на него кредиты.

А весной под Санкт-Петербургом аспирант поджег фасад музея, а при аресте крикнул: "Слава Украине". Также он утверждал, что действует по заданию ФСБ.