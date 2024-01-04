В пятницу, 24 ноября, несовершеннолетний выломал дверь убежища, чем нанес материальный ущерб на сумму 14 000 грн.

Об этом стало известно по решению Славутского горрайонного суда Хмельницкой области, которое цитирует сайт города Шепетовка.

Подросток признал свою вину и объяснил, что ему и друзьям стало холодно, поэтому он решил сломать дверь в убежище, где "тепло и есть интернет".

На основание решения суда действия матери подростка верно квалифицированы по ч. 1 ст. 184 КУоАП, так как она уклоняется от выполнения предусмотренных законодательством обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего сына.

Не установлены обстоятельства, которые могли бы смягчить или отягчить ответственность.

Суд наложил на мать административное взыскание в виде штрафа в размере ста не облагаемых налогом минимумов доходов граждан, что составляет 1700 грн.

Также необходимо уплатить судебный сбор в сумме 536 грн. 80 коп. в пользу государства.

Ранее сообщали, что во Львовской области суд оштрафовал маму школьника, который издевался над онкобольной одноклассницей. В соответствии с решением суда, парень неоднократно осуществлял буллинг по отношению к девочке, что причинило ей психологический и, возможно, физический вред.

Несовершеннолетний парень заплатит штраф в 51 гривну за секс с 18-летней львовянкой на троллейбусной остановке. Дело рассматривалось во Франковском районном суде Львова. 18-летнюю львовянку ранее уже осудили по данному эпизоду. На заседании она свою вину полностью признала, а суд, признав ее виновной, ограничился устным замечанием.