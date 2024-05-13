В Украине прокомментировали перенос переговоров Варшавы с Киевом из-за уголовного дела на украинского министра АПК Николая Сольского.

Об этом заявил посол Украины в Польше Василий Зварыч в комментарии изданию "Укринформ".

Дипломат подтвердил, что встречу министров перенесли до момента, когда "с украинской стороны будет определено официальное лицо Министерства аграрной политики".

При этом он уточнил, что Варшава не останавливала переговоры с Киевом по аграрным вопросам, они продолжаются на всех уровнях.

"<...> Обсуждения продолжаются и дальше на всех уровнях, в том числе на уровне посольства. По известным нам объективным причинам просто возникла необходимость отложить встречу министров сельского хозяйства Украины и Польши до момента, когда с украинской стороны будет определено официальное лицо Министерства аграрной политики для участия в такой встрече. Но хочу заверить, что интерес к продолжению встреч на уровне профильных министерств с привлечением ассоциаций фермеров двух стран остаётся высоким, и такой диалог эффективен", – подчеркнул Зварыч.

Ранее отставку министра аграрной политики Украины Сольского поддержала Верховная Рада.

Также мы сообщали, что, спустя два с половиной месяца протестов, польские фермеры открыли движение для фур на КПП "Ягодин - Дорогуск".