Сегодня в Голосеевском районе Киева прорвало магистральный водопровод. Вода залила дорогу возле метро "Лыбедская" и торгового центра Ocean Plаza.

Об этом сообщает "Страна".

Возле метро "Лыбедская" по улице Антоновича образовалась огромная пробка.

На месте прорыва трубы на "Лыбедской" образовалось целое озеро. Дорога покрыта водой и песком. При этом станция метро "Лыбедская" работает. Вода внутрь метрополитена не попала.

Полиция Киева заявила, что из-за прорыва водопровода на улице Антоновича, движение транспорта временно перекрыто. На месте уже работают все соответствующие службы.

Движение транспорта по улице Антоновича в Киеве после прорыва трубы парализовано.

На месте начали работать коммунальные службы. Они убирают песок и ил.

Ранее сообщали, что в Киеве в затопленном тоннеле метро между "Демеевской" и "Лыбедской" начался демонтаж железобетонных тюбингов. Роботы продолжаются круглосуточно. Восстановить полноценную работу синей ветки обещают до конца этого лета.

Напомним, в Киеве из-за трещин в тоннеле и протекания воды на рельсы закрыли все станции метро после "Лыбедской" – от "Демеевской" до "Теремков".

В середине января сообщали, что на Борщаговке в Киеве снова затопило улицу после прорыва трубы. Столичные паблики показывают автомобили, стоящие вдоль проезжей части, затопленной коричневой жижей и пишут, что на Борщаговке в Киеве произошёл прорыв не водопровода, а канализации.