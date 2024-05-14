НАТО должно дать приглашение Украине на вступление в Альянс на саммите в Вашингтоне этим летом и закрепить обязательство принять Украину в свои ряды не позднее июля 2028 года.

Такое предложение заложено в отчет, который наработала группа главы Офиса президента Андрея Ермака - генерального секретаря НАТО в 2009-2014 Андерса Расмуссена.

Также в отчете предлагается, чтобы "союзники тратили 0,25% своего ВВП на военную помощь Украине и разблокировали замороженные российские активы на 300 миллиардов долларов для поддержки Украины".

На днях премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что Украина находится "в шаге" от приглашения в НАТО.

"Наша армия работает в соответствии со стандартами НАТО. Мы провели все необходимые реформы, и теперь мы в шаге от приглашения", - сказал премьер.

Между тем действующий генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в апреле говорил, что приглашения в Альянс на летнем саммите Украина не получит.

"Когда время будет подходящим, Украина сразу станет членом НАТО", - расплывчато пообещал он.

А посол Германии в Киеве Мартин Егер высказал мнение, что Украину не примут в НАТО, пока идет война.