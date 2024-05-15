Российская военная разведка работала над использованием мирных демонстраций в Германии в рамках более широкой операции, направленной на влияние на общественное мнение в стране и подрыв поддержки Украины.

Об этом пишет Bloomberg.

Официальные лица на условиях анонимности сообщили изданию, что одной из организаций, на которую направлено подразделение психологических операций российского ГРУ, является организация "Альтернатива для будущего детей" (AKiZ) и ее фотопроект "Дети войны".

Фотовыставка открылась в Кельне в июне 2022 года, через несколько месяцев после полномасштабного вторжения России в Украину. На сайте говорится, что ее цель - "привлечь внимание к страданиям детей в зонах боевых действий".

AKiZ использует эту платформу для кампании против НАТО и призыва к прекращению поставок оружия в Украину, рассказали чиновники.

Также официальные лица предупреждают об угрозе со стороны российской дезинформации и операций, стремящихся посеять недоверие к усилиям по поддержке обороны Украины накануне выборов в Европейский парламент.

Германия является главной мишенью, поскольку является крупнейшим военным и финансовым спонсором Украины в Евросоюзе.

Франция и Германия недавно обнаружили подготовку к крупной кампании дезинформации в нескольких европейских странах.

В прошлом месяце Бельгия возбудила уголовное дело по факту возможного вмешательства России в выборы. Правительство Чехии заявило, что раскрыло российскую сеть, пытающуюся влиять на политику, включая выплаты европейским политикам.

Также сообщается, что РФ продолжала кампании по оказанию влияния на журналистов и политиков на протяжении всей войны против Украины, в том числе путем организации пресс-поездок и миссий по мониторингу территорий, оккупированных российскими войсками.

Ранее The Economist писал, что российские шпионы вернулись в Европу и стали "еще опаснее, чем когда-либо".