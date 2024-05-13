Служба безопасности Украины озвучила подробности по серии терактов, которые спецслужбы РФ готовила в Киеве к 9 мая.

"СБУ задержала агентурно-боевую группу российского ГРУ, которая планировала серию терактов в Киеве к 9 мая", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, готовилось четыре теракта в столице, для чего были установлены взрывные устройства в строительных гипермаркетах и возле популярного кафе.

Опубликованы видео с камер наблюдения, как мужчина что-то закладывает среди торговых полок; кадры взрывчатки в банках, найденную, как сообщается, в припаркованном рядом с кафе авто; допросы задержанных, которые говорят, что им обещали по 5 тыс. долл. за "работу"; переговоры предполагаемого исполнителя с куратором из РФ.

Сообщается, что подозреваемых задержали во время установки взрывных устройств в третьем гипермаркете. Им грозит пожизненное.

Напомним, спикер СБУ Артем Дехтяренко сообщил, что в Киеве предотвратили теракт на 9 мая, который планировали российские спецслужбы.

Ранее в Украине были задержаны два полковника Управления госохраны, которые с тремя другими фигурантами готовили покушение на президента Владимира Зеленского, главу СБУ Василия Малюка, главу ГУР Кирилла Буданова и других топ-чиновников по заданию российских спецслужб.