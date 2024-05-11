Служба безопасности Украины предотвратила теракт в Киеве на 9 мая, который планировали российские спецслужбы.

Об сообщил спикер СБУ Артем Дехтяренко в комментарии СМИ.

"СБУ сработала на опережение, исполнители теракта задержаны на горячем", - рассказал он.

По словам спикера, собрана доказательная база, которая безоговорочно подтверждает российский след.

Больше деталей СБУ обещает сообщить позднее.

Накануне в Украине были задержаны два полковника Управления госохраны, которые с тремя другими фигурантами готовили покушение на президента Владимира Зеленского, главу СБУ Василия Малюка, главу ГУР Кирилла Буданова и других топ-чиновников по заданию российских спецслужб.

Также СБУ опубликовала видео, допроса задержанного полковника УГО.

Война в Украине идет уже 808-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 11 мая 2024 года в обновляемом онлайне.

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