Минобороны РФ заявляет о захвате села Работино Запорожской области.

Оно находится на Мелитопольском направлении, где был основной удар контрнаступления ВСУ минувшим летом, и было освобождено в ходе тех боев.

Карта Deep State не показывает продвижения РФ на этом участке за последнее время. Там большая часть села указана под контролем ВСУ, а часть - в серой зоне.

Также минобороны РФ заявляет о захвате поселка Глубокое и села Лукьянцы в Харьковской области.

Генштаб ВСУ в утренней сводке сообщал, что украинские войска оставили позиции в районе Лукьянцов. На карте Deep State село полностью под контролем РФ.

По Глубокому свежих заявлений Генштаба не было. На карте DS оно наполовину захвачено РФ, а наполовину в серой зоне.

Подробнее о ситуации под Харьковом, а именно в Волчанске читайте в отдельном материале.

Война в Украине идет уже 812-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 15 мая 2024 года в обновляемом онлайне.

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