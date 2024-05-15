Донецкий "Шахтер" обыграл полтавскую "Ворсклу" в битве за Кубок Украины 2023/24 со счетом 2:1.

Об этом сообщает Украинская ассоциация футбола (УАФ).

С первых минут матча "горняки" завладели инициативой, однако смогли забить гол лишь перед перерывом. Азарови исполнил навес, а Сикан головой отправил мяч в сетку ворот полтавчан - 1:0.

На старте второй половины "Ворскла" выглядела более активной, но на 56-й минуте Зубков подал угловой, Матвиенко сбросил мяч на дальнюю штангу, откуда Конопля головой пробил в Исенко. Видеоповтор четко показал, что мяч полностью пересек линию, поэтому после подсказки VAR рефери зафиксировал взятие ворот - 2:0.

Лишь на 85-й минуте "Ворскла" вернула интригу в финал. Крупский прорвался правым флангом и прострелил, а из пределов штрафной Ковталюк отправил мяч мимо вратаря – 1:2.

"Горняки" сумели удержать победный счет и завоевали 14-й Кубок Украины в истории. Трофей подчеркнул удачный год "Шахтера" – команда Пушича оформила золотой дубль в первый же сезон боснийско-нидерландского специалиста.

Ранее мы подробно рассказывали о тренере "Шахтера", боснийском специалисте Марино Пушиче.

Напомним, в мае прошлого года донецкий "Шахтер" стал чемпионом Украины в 14-й раз.