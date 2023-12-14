Весной - в Лиге Европы. "Шахтёр" проиграл "Порту" за право выступить в Лиге чемпионов
Украинский "Шахтйр" покидает Лигу чемпионов: в заключительном матче группового этапа горняки уступили португальскому "Порту" со счетом 3:5.
Авторами забитых мячей на стадионе "Эштадиу ду Драгау" в Порту стали у хозяев бразильский хавбек Галену, оформивший дубль на 9-й и 43-й минутах, Мехди Тареми (62), Пепе (76) и Сержиу Консейсау (82); у гостей – Даниил Сикан (29), Стивен Эустакио (73 – автогол) и Эгиналду (88).
В другом противостоянии квартета Н бельгийский "Антверпен" неожиданно обыграл на своем поле испанскую "Барселону" – 3:2.
Каталонский клуб набрал 12 очков и сохранил первое место по итогам группового турнира в квартете H. "Порту" набрал столько же, но сумел финишировать только вторым. Третью ступеньку занимает "Шахтёр" с девятью очками, на последнем месте - "Антверпен". У дебютанта всего три набранных очка.
"Барса" и "Порту" продолжит играть в плей-офф Лиги чемпионов, "Шахтер" сыграет в 1/16 финала Лиги Европы УЕФА сезона-2023/24, "Антверпен" - выбыл из европейских кубков.
Ранее мы писали, что "Шахтёр" обыграл бельгийский "Антверпен" со счётом 1:0 в матче пятого тура группового этапа Лиги чемпионов.
Также мы сообщали, что Александр Шовковский стал главным тренером киевского "Динамо".