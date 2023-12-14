Украинский "Шахтйр" покидает Лигу чемпионов: в заключительном матче группового этапа горняки уступили португальскому "Порту" со счетом 3:5.

Авторами забитых мячей на стадионе "Эштадиу ду Драгау" в Порту стали у хозяев бразильский хавбек Галену, оформивший дубль на 9-й и 43-й минутах, Мехди Тареми (62), Пепе (76) и Сержиу Консейсау (82); у гостей – Даниил Сикан (29), Стивен Эустакио (73 – автогол) и Эгиналду (88).

В другом противостоянии квартета Н бельгийский "Антверпен" неожиданно обыграл на своем поле испанскую "Барселону" – 3:2.

Каталонский клуб набрал 12 очков и сохранил первое место по итогам группового турнира в квартете H. "Порту" набрал столько же, но сумел финишировать только вторым. Третью ступеньку занимает "Шахтёр" с девятью очками, на последнем месте - "Антверпен". У дебютанта всего три набранных очка.

"Барса" и "Порту" продолжит играть в плей-офф Лиги чемпионов, "Шахтер" сыграет в 1/16 финала Лиги Европы УЕФА сезона-2023/24, "Антверпен" - выбыл из европейских кубков.

Ранее мы писали, что "Шахтёр" обыграл бельгийский "Антверпен" со счётом 1:0 в матче пятого тура группового этапа Лиги чемпионов.

Также мы сообщали, что Александр Шовковский стал главным тренером киевского "Динамо".