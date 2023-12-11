Александр Шовковский стал главным тренером киевского "Динамо"

Киевское "Динамо" назначило легенду клуба и сборной Украины Александра Шовковского главным тренером на постоянной основе.

Об этом сообщает пресс-служба "Динамо" на своей странице в Инстаграме.

Бывший голкипер национальной сборной Украины возглавлял команду в четырех последних матчах после отставки Мирчи Луческу. Во всех четырех матчах под его руководством "Динамо" одержало победу и вышло на пятое место в турнирной таблице УПЛ перед зимней паузой.

Турнирная таблица УПЛ

Детали контракта Шовковского с "Динамо" пока неизвестны.

Отметим, что Шовковский впервые в карьере будет работать главным тренером. До этого он входил в тренерский штаб Луческу, в частности, заменял румына на должности на время его лечения в апреле-июне 2023 года.

Первый официальный матч в статусе полноценного главного тренера "Динамо" Шовковский будет проводить уже после зимней паузы в УПЛ. В конце февраля киевляне возобновят чемпионат выездным матчем с "Металлистом 1925".

Александр Шовковский - настоящая легенда киевского футбольного клуба и сборной Украины. В составе "Динамо" бывший голкипер провел 635 официальных матчей и завоевал с киевлянами 14 чемпионских титулов, 11 Кубков Украины и шесть Суперкубков страны. Вместе с "бело-синими" дошел до полуфинала Лиги чемпионов 1998/99 и тогда же был номинирован на "Золотой мяч".

В сборной Украины дебютировал в 19 лет. Всего в 1994-2012 годах провел за национальную сборную 92 матча (46 – без пропущенных мячей). Являлся основным голкипером на ЧМ-2006, где установил уникальное достижение в 1/8 финала: не пропустил ни одного пенальти в послематчевой серии со Швейцарией.

Напомним, 3 ноября главный тренер "Динамо" Мирча Луческу подал в отставку после поражения от "Шахтера" и объявил о завершении карьеры. Румынский специалист тренировал киевское "Динамо" с 2020 года. До этого 12 лет был главным тренером донецкого "Шахтера".

Уже на следующий день экс-вратарь сборной Украины и "Динамо" Александр Шовковский стал исполняющим обязанности главного тренера киевского футбольного клуба.