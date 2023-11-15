Лидеры сборной Украины по футболу Михаил Мудрик и Артем Довбик продолжают находиться в списке Министерства молодежи и спорта как "нарушившие взятые обязательства по срокам возврата на территорию Украины после окончания спортивного мероприятия".

Этот список ведомство ведет совместно с Госпогранслужбой.

Как известно, Мудрик находится на контракте у лондонского "Челси" до 1 января 2027 года, Довбик – у испанской "Жироны" до июня 2028 года. Минспорта, видимо, предполагает, что футболисты обязаны возвращаться в Украину после каждого тура своих чемпионатов.

Всего в списке невозвращенцев Министерства молодежи и спорта уже 304 спортсмена.

Напомним, Артем Довбик попал в список Минспорта еще в сентябре вместе с голкипером Анатолием Трубиным, который перешел из "Шахтера" в португальскую "Бенфику".

Ранее мы рассказывали о том, как двое сотрудников команды ФК "Кривбасс" решили не возвращаться в Украину и скрылись в неизвестном направлении после выездного матча женской Лиги чемпионов, который проходил в Швеции.

Также похожая история произошла с футболистом донецкого "Шахтера" Александром Распутько, который пропал в Антверпене после игры с местной командой в Юношеской лиге УЕФА. Его отсутствие заметили уже в аэропорту. Российские паблики сообщили, что Распутько попросил политического убежища в РФ.