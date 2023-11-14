Профессиональный рыбак из сборной Украины Артур Билан решил не возвращаться на родину после соревнований в Италии.

Об этом сообщил капитан украинской сборной Даниил Лясов, опубликовав в соцсетях скриншот сообщения Билана.

"Жена не хочет жить в постоянном стрессе и у нас маленький ребенок, которому нужно пойти в садик и школу и не слышать взрывов. И, естественно, жена не хочет, чтобы я попал на войну или утилизацию. А это так! У меня две повестки, возможностей у нас нет решить вопрос. А мы хотим жить!" - написал Билан.

Ранее мы рассказывали, что двое сотрудников команды ФК "Кривбасс" решили не возвращаться в Украину и скрылись в неизвестном направлении после выездного матча женской Лиги чемпионов, который проходил в Швеции. Беглецы - SMM-специалист Роман Лопатин и фотограф Роман Медведев.

Также похожая история произошла с футболистом донецкого "Шахтера" Александром Распутько, который пропал в Антверпене после игры с местной командой в Юношеской лиге УЕФА. Его отсутствие заметили уже в аэропорту. Российские паблики сообщили, что Распутько попросил политического убежища в РФ.